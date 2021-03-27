Слуцкая назвала чудом третье место Трусовой на ЧМ по фигурному катанию

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась эмоциями от выступления российских фигуристок на чемпионате мира по фигурному катанию, передает «Чемпионат.com».

Напомним, весь пьедестал почета заняли фигуристки из России. Золото выиграла Анна Щербакова, на второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева, замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

«Российский пьедестал — это просто фантастика. Перед чемпионатом мира все говорили, что весь пьедестал наш. Третье место Трусовой — фантастика и чудо. Спасибо соперницам — попадали просто все», — сказала Слуцкая.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин подвел итоги чемпионата мира в женском одиночном катании.