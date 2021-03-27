Слуцкая назвала чудом третье место Трусовой на ЧМ по фигурному катанию

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
U21 ЧЕ / 2021
Россия U21Исландия U21
4:1
закончен
ЧМ / 2022 - Европа
БолгарияШвейцария
1:3
закончен
ИзраильДания
0:2
закончен
ШвецияГрузия
1:0
закончен
ИспанияГреция
1:1
закончен
ИталияСеверная Ирландия
2:0
закончен
ШотландияАвстрия
2:2
закончен
МолдавияФарерские острова
1:1
закончен
ВенгрияПольша
3:3
закончен
АнглияСан-Марино
5:0
закончен
АндорраАлбания
0:1
закончен
РумынияСеверная Македония
3:2
закончен
ЛихтенштейнАрмения
0:1
закончен
ГерманияИсландия
3:0
закончен
КХЛ / плей-офф
Ак БарсСалават Юлаев
online
ЦСКАЛокомотив
3:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
3:4 (ОТ)
закончен
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
3:8
закончен
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
4:3
закончен
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
3:4 (ОТ)
закончен
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
2:3 (ОТ)
закончен
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
4:0
закончен
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
2:0
закончен
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
3:0
закончен
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
7:1
закончен
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
4:3
закончен
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
5:1
закончен
Единая лига ВТБ
Астана Зелёна-Гура
перенесен
Еврокубок
Локомотив-Кубань УНИКС
86:74
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира. Стокгольм
Мужчины. Короткая программа
закончен
Пары. Произвольная программа
online
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
4:0
закончен
АвангардМеталлург Мг
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
2:0
перерыв
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
перенесен
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
03:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
05:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
05:00
Еврокубок
Будучность Монако
64:74
закончен
Ховентуд Виртус Болонья
78:84
закончен
Гран Канария Метрополитан 92
66:64
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира. Стокгольм
Женщины. Произвольная программа
online
ЧМ / 2022 - Европа
ЧерногорияГибралтар
17:00
РоссияСловения
17:00
БеларусьЭстония
20:00
НидерландыЛатвия
20:00
НорвегияТурция
20:00
ХорватияКипр
20:00
ИрландияЛюксембург
22:45
СербияПортугалия
22:45
ИрландияЛюксембург
22:45
СербияПортугалия
22:45
ЧехияБельгия
22:45
СловакияМальта
22:45
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
07:00
ЛокомотивЦСКА
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
20:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
20:00
Детройт Ред УингзКоламбус Блю Джекетс
22:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
22:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
03:00
Даллас СтарзФлорида Пантерз
03:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
05:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
05:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА УНИКС
17:00
Развернуть

Спортивные новости

Слуцкая назвала чудом третье место Трусовой на ЧМ по фигурному катанию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась эмоциями от выступления российских фигуристок на чемпионате мира по фигурному катанию, передает «Чемпионат.com».

Напомним, весь пьедестал почета заняли фигуристки из России. Золото выиграла Анна Щербакова, на второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева, замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

«Российский пьедестал — это просто фантастика. Перед чемпионатом мира все говорили, что весь пьедестал наш. Третье место Трусовой — фантастика и чудо. Спасибо соперницам — попадали просто все», — сказала Слуцкая.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин подвел итоги чемпионата мира в женском одиночном катании.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.