Ургант пошутил о матче Мальта — Россия

Телеведущий Иван Ургант пошутил об отборочном матче к чемпионату мира 2022 года между сборными Мальты и России.
Напомним, подопечные Станислава Черчесова победили со счетом 3:1.
«Я посмотрел матч Мальта — Россия три раза. Кстати, ребята играли быстро. Скорости другие. Отскок мяча, всё быстро. А потом я обнаружил, что смотрю на скорости 1,75», — сказал Ургант в эфире Первого канала.
Счет в матче открыл капитан российской команды Артем Дзюба, который поразил ворота соперников на 23-й минуте с передачи Данила Фомина. Стоит отметить, что на прошлые игры сборной форвард, который выступает в петербургском «Зените», вызван не был из-за скандала со «слитым» в интернет интимным видео. Второй гол на свой счет записал Марио Фернандес, выступающий на позиции защитника в московском ЦСКА.
На 56-й минуте Мальта смогла отыграть один мяч, отличился Джозеф Мбонг. Однако уже в самой концовке матча — на — Александр Соболев вернул российской команде преимущество в два мяча.
Ранее Дмитрий Губерниев критично оценил качество игры России в матче с Мальтой.