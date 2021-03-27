Овечкин вышел на четвертое место по числу матчей с двумя и более голами

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашитнгтон» обыграл «Нью-Джерси».

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль. Это 148-й матч россиянина, в котором он забил более одной шайбы. По этому показателю он обошел Горди Хоу (147) и вышел на четвертое место.

Лидером по количеству матчей с двумя и более заброшенными шайбами в истории турнира является Уэйн Гретцки — 189.

Стоит отменить, что Овечкин стал второй звездой матча с «Дэвилз». Лучшим игроком встречи стал Илья Самсонов, также выступающих за «столичных». Он отразил 24 броска из 24-х.



Ранее дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси».