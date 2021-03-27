Щербакова рассказала о планах на заключительный день ЧМ

Чемпионка мира Анна Щербакова рассказала, чем будет заниматься в заключительный день мирового первенства в Стокгольме.

«Думаю, для всех довольно тяжелые соревнования выдались, а завтра у нас обширная программа. Для начала сходим позавтракать, затем можно сходить на каток. Самое главное, что можно посмотреть на мальчиков», — заявила спортсменка на пресс-конференции.

Фигуристка рада, что соревнования у женщин завершились так рано, и у фигуристок есть возможность посмотреть другие виды.

«Это прям нереальная радость. Будем завтра болеть и за мальчиков, и за танцы», — добавила россиянка.

Щербакова стала чемпионкой мира, набрав по сумме двух программ 233,17 балла. Второе место заняла ее соотечественнице Елизавете Туктамышевой (220.46). Третьей стала еще одна представительница России Александра Трусова (217,20).

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. 27 марта свои произвольные программы представят одиночники. Лидирует японец Юдзуру Ханю (106,98). Второе место занимает его соотечественник Юма Кагияма (100,96). Третьим идет американец Нэйтан Чен (98,85). Россиянин Михаил Коляда располагается на четвертой строчке (93,52). Еще один представитель России Евгений Семененко идет десятым (86,86).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 13.00 мск.

Также 27 марта танцоры выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Виктория Синицина / Никита Кацалапов (88,15). Александра Степанова / Иван Букин занимают пятое место (83,02). Пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро располагается на десятой строчке (75,58). Начало — в 19.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира.