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Спортивные новости

Бывший чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя возобновит карьеру

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Бывший чемпион мира по боксу американец Оскар Де Ла Хойя намерен возобновить карьеру. Об этом он заявил во время пресс-конференции перед поединком между видеоблогером Джейком Полом и бывшим бойцом смешанного стиля (MMA) Беном Аскреном.

Экс-чемпион мира заявил, что намерен провести поединок 3 июля, однако не назвал имени соперника.

47-летний Де Ла Хойя является олимпийским чемпионом 1992 года. В профессиональной карьере он провел 45 поединков, в которых одержал 39 побед (30 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Американец выходил на ринг против Джеффа и Флойда Мейвезеров, Бернарда Хопкинса, Мэнни Пакьяо, Хулио Сесара Чавеса.

Последний поединок Де Ла Хойя провел в декабре 2008 года против Пакьяо и проиграл филиппинцу техническим нокаутом в восьмом раунде. В настоящее время он занимается промоутерской деятельностью. Его клиентом является лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring мексиканец Сауль Альварес.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор согласился на поединок с Де Ла Хойей.

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