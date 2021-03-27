Ковтун оценил готовность российских и японских фигуристок к ЧМ

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун высказался о подготовке российских и японских фигуристок к чемпионату мира 2021 года в Стокгольме.

Победу в соревнованиях одиночниц одержала россиянка Анна Щербакова. Второе место заняла ее соотечественница Елизавета Туктамышева. Третьей стала еще одна представительница России Александра Трусова. Японки Каори Сакамото и Рика Кихира заняли шестое и седьмое место соответственно.

«Сборные Японии и России, в отличие от остальных, проделали колоссальную работу в условиях пандемии, потому что в этих странах давали возможность соревноваться и спортсмены не теряли соревновательный дух, это очень важно», — сказал Ковтун журналистам во время молодежного фестиваля Muus Ustar в Якутии.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. 27 марта свои произвольные программы представят одиночники. Лидирует японец Юдзуру Ханю (106,98). Второе место занимает его соотечественник Юма Кагияма (100,96). Третьим идет американец Нэйтан Чен (98,85). Россиянин Михаил Коляда располагается на четвертой строчке (93,52). Еще один представитель России Евгений Семененко идет десятым (86,86).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 13.00 мск.

Также 27 марта танцоры выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Виктория Синицина / Никита Кацалапов (88,15). Александра Степанова / Иван Букин занимают пятое место (83,02). Пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро располагается на десятой строчке (75,58). Начало — в 19.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее были объявлены гонорары российских фигуристок за медали чемпионата мира.