Мишин назвал выступление фигуристок «победой женского русского оружия»

Тренер серебряного призера чемпионата мира Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин высказался о выступлении российских фигуристок на первенстве в Стокгольме.

Победу в соревнованиях одиночниц одержала Анна Щербакова. Второе место заняла Туктамышева. Третьей стала Александра Трусова.

«Что-то получилось, что-то не получилось у каждой из них. Я бы высветил это событие как победу женского русского оружия. «Коня на ходу остановит, в горящую избу войдет», эти слова Некрасова отлично ложатся на победу наших девочек, которые заняли весь пьедестал почета», — заявил Мишин в эфире телеканала «Звезда».

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. 27 марта свои произвольные программы представят одиночники. Лидирует японец Юдзуру Ханю (106,98). Второе место занимает его соотечественник Юма Кагияма (100,96). Третьим идет американец Нэйтан Чен (98,85). Россиянин Михаил Коляда располагается на четвертой строчке (93,52). Еще один представитель России Евгений Семененко идет десятым (86,86).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Также 27 марта танцоры выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют Виктория Синицина / Никита Кацалапов (88,15). Александра Степанова / Иван Букин занимают пятое место (83,02). Пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро располагается на десятой строчке (75,58). Начало — в 19.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее в Кремле отреагировали на успех российских фигуристок на чемпионате мира.