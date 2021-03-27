Ферстаппен — лучший в третьей практике Гран-при Бахрейна

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Бахрейна «Формулы-1».

Самый быстрый круг спортсмена — 1 минута 30,577 секунды. Вторым стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0,730). Третье место занял француз Пьер Гасли из «Альфа Таури» (+1,006).

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал предпоследнее, 19-е время. Его партнер по команде немец Мик Шумахер расположился строчкой выше.

Гран-при Бахрейна проходит на автодроме в Сахире с 26 по 28 марта.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Он показал четвертый результат, отстав от представителя Нидерландов на 0,527 секунды.

Ранее сообщалось, что Мазепина заявили в «Формулу-1» как спортсмена, представляющего РАФ.

«Формула-1». Гран-при Бахрейна. 1-я свободная практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.30,577;

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес) +0,730;

3. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,006

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20. Никита Мазепин («Хаас»).