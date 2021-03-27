Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после победы над Словенией в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Его слова передает «Чемпионат».

По его словам, команде удалось провести игру слаженно, что в итоге и сыграло решающую роль в предопределении результата.

«За сборную я всегда играю как в последний раз, отдаюсь до конца. Очень приятно забивать Облаку. Главное, чтобы не начали говорить, что Словения уже не та и все такое. И про Шотландию это говорили, и про Сербию. Мы победили и стали самыми счастливыми.

Бились друг за друга, ложились под удары. Очень добротный матч провели», — сказал Дзюба.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Александр Головин избежал серьезного повреждения в матче против Словении.