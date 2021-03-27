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Спортивные новости

Американец Чен выиграл чемпионат мира по фигурному катанию

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Нэйтан Чен выиграл чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Американский спортсмен получил за произвольную программу 222,03 балла. По сумме двух соревновательных дней фигурист набрал 320,88 балла.

Вторую строчку занял японец Юки Кагияма, отставший от победителя более чем на 29 баллов.

Бронзовая награда досталась еще одному японцу Юдзуру Ханю. Его результат — 289,18 балла.

Российский фигурист Михаил Коляда по итогам мирового первенства занял пятое место, Евгений Семененко — восьмое.

Отметим, что благодаря данному результату Россия получила три квоты в мужском одиночном катании на предстоящие Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристок с медалями чемпионата мира 2021 года в Стокгольме.

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