Бывшая жена Кержакова ответила на обвинения мужа в наркозависимости

Милана Тюльпанова, бывшая жена главного тренера «Томи» Александра Кержакова, ответила на обвинения экс-супруга в наркозависимости. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

Кержаков рассказал в интервью Sports.ru о том, что на собственные деньги лечил Тюльпанову от наркотической зависимости и заявил, что ей было невозможно помочь.

«Боже, в тебе хоть что-то святое есть?! У Маши до сих пор есть заявление о побоях из Севильи, которое ты потом заставил забрать! Но оно есть и по сей день. Про меня ты сам все знаешь. Если бы в тебе была хоть капля «мужского», то ты хотя бы молчал, а не продолжал открывать свой гнилой рот.

И напомню, что бить ты меня начал гораздо раньше, чем «лечить». Не хватает зла просто», — написала бывшая жена экс-футболиста.

Ранее сообщалось, что Александр Кержаков обвинил экс-игрока сборной России в том, что он пытался подкупить его бывшую жену