В Госдуме остались недовольны оценками Степановой и Букина

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев считает, что фигуристы Александра Степанова и Иван Букин получили слишком низкие оценки на чемпионате мира, передает «Чемпионат.com».

Напомним, пара заняла пятое место.

«Считаю, что Степановой и Букину были поставлены необоснованно низкие оценки. Они заслуживают более высокого места. Если это политика — надо разбираться», — сказал Свищев.

Свищев отметил, что оценивает выступления исключительно как любитель, но он слышал слова мэтров в прямом эфире, которые тоже не согласны с оценками.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучал фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее серебряный призер чемпионата мира Елизавета Туктамышева заявила, что нервничала перед произвольной программой на первенстве в Стокгольме.