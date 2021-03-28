Словакия сыграла вничью с Мальтой в отборочном матче к ЧМ 2022 года

Сборная Словакии сыграла вничью с Мальтой в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В первом тайме мальтийцы забили два безответных мяча. На 16-й минуте отличился Люк Гамбин, а через три минуты точным ударом отметился Райан Камензули. Сразу после перерыва Давид Стрелец сократил преимущество Мальты до минимума, а затем Милан Шкриньяр сравнял счет.

30 марта Словакия на своем поле сыграет с Россией.

Напомним, 27 марта подопечные Станислава Черчесова обыграли Словению. Встреча прошла в Сочи на Олимпийском стадионе «Фишт» в присутствии более 13 тысяч зрителей и завершилась победой россиян (2:1). Счет на 26-й минуте открыли хозяева — после передачи Далера Кузяева ворота Яна Облака поразил Артем Дзюба. Спустя девять минут капитан национальной сборной оформил дубль, выиграв верховую борьбу у защитников команды гостей и пробив в нижний угол.

Ранее экс-футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился впечатлениями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу между Россией и Словенией