Уайт назвал Поветкина великим воином

Британский боксер Диллиан Уайт поблагодарил россиянина Александра Поветкина за бой, который прошел в ночь на 28 марта.

Напомним, Уайт победил в четвертом раунде.

«Спасибо моей команде, их поддержка была ощутима. Поветкин, ты великий воин, респект», — написал Уайт в Instagram.

Поединок, который проходил на Гибралтаре, завершился в четвертом раунде. Россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

Напомним, в августе 2020 года Поветкин одолел Уайта в пятом раунде.

Стоит отметить, что реванш несколько раз переносился из-за того, что боксер из России болел коронавирусом. В начале марта Уайт заявил, что Поветкин притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку с ним, но Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, которая представляет интересы Поветкина, опроверг слова британца, посоветовав Уайту следить за собой.

Ранее Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде.