Валуева расстроило поражение Поветкина

Бывший боксер Николай Валуев поделился эмоциями от поединка Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта, передает «Чемпионат.com».

Напомним, россиянин уступил в четвертом раунде.

«Нельзя описать словами, как я расстроен. В глубине души мы понимали, что, исходя из предыдущего боя, подобный итог был вполне вероятен. Но мы ждали, что будет нечто противопоставлено Уайту», — сказал Валуев.

Поветкин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC). На счету 41-летнего Поветкина 40 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, еще один поединок закончился вничью.

Стоит отметить, что реванш несколько раз переносился из-за того, что боксер из России болел коронавирусом. В начале марта Уайт заявил, что Поветкин притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку с ним. Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, которая представляет интересы Поветкина, опроверг слова британца, посоветовав Уайту следить за собой.

Ранее Александр Шлеменко поддержал Поветкина после поражения от Уайта.