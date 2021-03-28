Матч Словакия — Россия обслужит испанская бригада арбитров

Матч между сборными Словакии и России в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года обслужит испанская бригада арбитров. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Главным арбитром назначен Карлос Дель Сорро. Помогать ему на бровке будут Хуан Юсте и Диего Барберо. В роли резервного судьи выступит Хосе Санчес.



Отметим, что на матчах отборочного турнира не действует система видеоассистента рефери (VAR).

Игра Слоавкия — Россия состоится 30 марта на «Сити Арена Трнава» в Трнаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

После двух туров подопечные Станислава Черчесова упрочили лидерство в группе H, набрав шесть очков. У сборной Словении осталось три очка, она занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов жестко высказался об уровне молодых российских футболистов.