Матч Словакия — Россия обслужит испанская бригада арбитров

Матч между сборными Словакии и России в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года обслужит испанская бригада арбитров. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Главным арбитром назначен Карлос Дель Сорро. Помогать ему на бровке будут Хуан Юсте и Диего Барберо. В роли резервного судьи выступит Хосе Санчес.
Отметим, что на матчах отборочного турнира не действует система видеоассистента рефери (VAR).
Игра Слоавкия — Россия состоится 30 марта на «Сити Арена Трнава» в Трнаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
После двух туров подопечные Станислава Черчесова упрочили лидерство в группе H, набрав шесть очков. У сборной Словении осталось три очка, она занимает второе место в турнирной таблице.
Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов жестко высказался об уровне молодых российских футболистов.