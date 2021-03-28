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Спортивные новости

Евсеев поделился мнением о победе сборной России над Словенией

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Бывший главный тренер «Уфы» и пермского «Амкара» Вадим Евсеев поделился мнением о победе сборной России над Словенией в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Соответствующий пост специалист опубликовал в своем Instagram.

«Сложилось впечатление, что Словения на придавила. Но это был только психологический фактор. Не было паники, была целостность. Довели игру до победы без особых нервов.
Результат очень хороший. Из тех девяти очков, которые можем забрать, есть уже шесть.

По игре тоже приличные перспективы. Видим, что Черчесов не боится ставить новичков. Про Жемалетдинова я уже сказал. А Мухин в концовке вышел в опорную зону и не допустил ошибок, хотя счет был скользким.

Добавлю несколько слов о Дзюбе. Капитан сборной снова доказал, что он лидер сборной. Это и ему сил придаст, и команде добавит уверенности. Очень приятное впечатление Дзюба обставляет, играя за сборную. Всегда мотивирован. А сейчас, когда до рекорда Кержакова остался всего один гол, он абсолютно сосредоточен на каждом моменте. Год начал на высоком уровне», — написал Евсеев.

Ранее дебютант сборной России Максим Мухин высказался о матче против Словении.

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