Фигуристка Трусова — о чемпионате мира: странные соревнования

Бронзовая призерка чемпионата мира 2021 года Александра Трусова поделилась мнением о прошедшем турнире в Стокгольме. Ее слова передает RT.

16-летняя ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко заявила, что немного нервничала перед выступлением.

«Это странные соревнования, вообще не похожие на тот чемпионат мира, который я себе представляла. Во-первых, не было зрителей, поэтому и ощущение, что мы приехали на главный старт сезона, было размытым. С другой стороны, я постоянно напоминала себе, что это не просто соревнования, а турнир лучших из лучших.

В прошлом году я его так сильно ждала, так сильно хотела выступить, и поэтому сейчас радовалась уже тому, что у меня все-таки появилась возможность выступить», — сказала Трусова.

Напомним, что спортсменка впервые в истории женского одиночного катания исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков.

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