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Спортивные новости

Перед матчем против Словакии сборная России лишилась защитника

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Перед матчем третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии сборная России лишилась одного игрока.

Как сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter, расположение сборной покинул защитник Александр Жиров.

Между Словакией и Германией, где Жиров выступает за «Зандхаузен», существует жесткие ограничительные взаимоотношения с точки зрения въезда и выезда, из-за чего футболист не сможет помочь своей сборной.

Напомним, что Жиров в нынешнем отборочном цикле ни разу не появлялся на поле.

После двух туров подопечные Станислава Черчесова упрочили лидерство в группе H, набрав шесть очков. У сборной Словении осталось три очка, она занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов жестко высказался об уровне молодых российских футболистов.

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