Трусова заявила, что на ЧМ в Стокгольме не хватало мамы и собаки

Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года Александра Трусова высказалась о том, чего ей не доставало во время пребывания на турнире.

По ее словам, из-за коронавирусных ограничений она лишилась возможности видеть самых близких и родных людей.

«Очень непривычно было остаться на соревнованиях без родительской опеки. Мамы мне очень не хватало. Как и Дмитрия Сергеевича Михайлова. И даже собаки. Я действительно столько времени не была одна. Это очень странное чувство.

Вроде бы мы много общались, я постоянно звонила в Москву между тренировками и выступлениями, разговаривала с родителями, с тренером, но заканчиваешь разговор — и очень остро чувствуешь, что рядом с тобой никого нет», — сказала Трусова в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова и Нейтан Чен исполнили параллельный четверной лутц во время подготовки к показательному выступлению на чемпионате мира в Стокгольме.