Трусова и Чен исполнили параллельный четверной лутц

Александра Трусова и Нейтан Чен исполнили параллельный четверной лутц во время подготовки к показательному выступлению на чемпионате мира в Стокгольме. Соответствующее видео спортсменка опубликовала в своем Instagram.

Напомним, что 16-летняя воспитанница Евгения Плющенко завоевала на своем дебютном мировом первенстве бронзовую награду, а Чен стал обладателем золота в третий раз в своей карьере.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучал фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова объяснила желание вставлять в программу сложные прыжки.