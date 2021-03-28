«Российское женское одиночное катание непобедимо»: Навка подвела итоги ЧМ

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка подвела итоги чемпионата мира в женском одиночном катании. Турнир проходил в шведском Стокгольме и завершился триумфом российских одиночниц, которые впервые в истории заняли весь пьедестал.

«Результаты наших девочек — это триумф! Даже при том, что прокаты всех девочек были нечистыми, было много помарок, мы заняли весь пьедестал. Лишнее подтверждение тому, что российское женское одиночное катание непобедимо. Дай Бог, чтобы так было всегда», — сказала Навка в интервью «Чемпионату».

Чемпионкой мира стала Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, бронзу выиграла Александра Трусова.

Щербакова также примет участие в командном чемпионате мира, который пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля.

Гегемония России: Трусова, Щербакова и Туктамышева взяли весь пьедестал на ЧМ.