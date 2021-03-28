Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Рейнджерс»

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:4 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

В составе хозяев отличились Том Уилсон (дважды), Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши. В составе гостей шайбы забросили Колин Блэквелл (дважды), Алекси Лафренье и Крис Крайдер.

Для Александра Овечкина эта шайба стала 724-й в НХЛ. Он отстает от легендарного канадца Марселя Дионна, который занимает пятое место в списке, на семь заброшенных шайб. Рекорд по количеству голов в НХЛ принадлежит представителю Канады Уэйну Гретцки (894). Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу (801). На третьей строчке располагается чех Яромир Ягр (766).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:4 (0:0, 3:0, 2:4)

Голы: 1:0 - Уилсон (Врана) – 30:43 (5x5)

2:0 - Овечкин (Оши, Орлов) – 32:29 (5x5)

3:0 - Уилсон (Бекстрём, Оши) – 35:07 (5x5)

4:0 - Кузнецов (Хагелин, Хэтэуэй) – 45:10 (5x5)

4:1 - Блэквелл (Фокс) – 46:42 (5x5)

4:2 - Блэквелл (Руни) – 49:41 (5x5)

5:2 - Оши (Шульц, Орлов) – 51:46 (5x5)

5:3 - Лафренье (Готье, Руни) – 52:18 (5x5)

5:4 - Крайдер (Строум, Фокс) – 56:08 (5x4)

Дмитрий Орлов завершил матч с показателем полезности »+1». У нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина показатель полезности »-2».

Ранее сообщалось, что Овечкин забил 724-й гол в карьере в НХЛ.