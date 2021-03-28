«Во многом моя медаль — это ваша заслуга»: Туктамышева обратилась к тренерам

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к своим тренерам — Алексею Мишину и Татьяне Прокофьевой.

«Пока, Стокгольм! В этот раз у нас были новые и непривычные условия, но то, что этот ЧМ состоялся — это большая радость для всех спортсменов. Спасибо Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна! Во многом моя медаль — это ваша заслуга. И я не преувеличу, если скажу, что без вас не было бы такой Лизы Туктамышевой», — написала Туктамышева на своей странице в Instagram.

На чемпионате мира в Стокгольме российские спортсменки впервые в истории заняли весь пьедестал. Победу праздновала Анна Щербакова, второе место заняла Туктамышева, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль. Молодая спортсменка впервые в истории женского одиночного катания исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков.

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