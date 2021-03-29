Форварду «Тоттенхэма» Кейну посоветовали сменить клуб

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин посоветовал английскому нападающему Харри Кейну покинуть лондонский «Тоттенхэм», передает Sky Sports.

По мнению бывшего футболиста, Кейн должен сменить клуб, чтобы иметь возможность выигрывать крупные трофеи. Кин считает, что в «Тоттенхэме» такого не произойдет.

«Если ты топ-игрок, ты хочешь выигрывать важные трофеи. Впереди у «Тоттенхэма» несколько важных месяцев, он сыграет в финале Кубка английской лиги и попробует попасть в топ-4 АПЛ – а сможет ли? Это под большим вопросом», — заявил Кин.

Кейн на взрослом уровне выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. За время игры в составе лондонского клуба он четырежды был отправлен в аренду — в «Лейтон Ориент», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер», однако с 2013 года стал постоянным игроком основного состава столичной команды, за которую он провел уже больше 230 матчей.

Ранее сообщалось, что английский «Тоттенхэм» интересуется вратарем французского «Лилля» Мику Меньяну.