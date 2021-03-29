Алонсо сошел с Гран-при Бахрейна из-за оберточной бумаги из-под сэндвича

Стали известны подробности схода испанского пилота «Альпина» Фернандо Алонсо с трассы на Гран-при Бахрейна, передает официальный сайт команды.

Исполнительный директор команды Марцин Будковски рассказал, чем были вызваны проблемы в двигателе болида Алонсо, из-за которых он был вынужден сойти с трассы и прекратить гонку. Согласно его заявлению, инцидент случился по очень нелепой причине.

«После второго пит-стопа оберточная бумага из-под сэндвича застряла внутри заднего тормозного канала. Это привело к перегреву и вызвало повреждения тормозной системы», — рассказал Будковски.

Алонсо пополнил состав «Альпин» в 2021 году. Испанский гонщик является двукратным чемпионом «Формулы-1», трофеи он завоевал в 2005 и 2006 годах.

Ранее сообщалось, что победителем первой гонки сезона «Формулы-1» стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который в самом конце обошел Макса Ферстаппена из «Ред Булл. Третье место занял напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас.