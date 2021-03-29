Сборную России по фигурному катанию встретили в аэропорту гимном

Сборная России по фигурному катанию в полном составе вернулась в Россию с проходившего в шведском Стокгольме чемпионата мира.

Самолет с фигуристами приземлился в аэропорту Шереметьево в 3:45 по московскому времени. Спортсменов встретили десятки болельщиков, которые подарили спортсменам цветы и исполнили национальный гимн России.

Чемпионат мира по фигурному катанию завершился победой сборной России в медальном зачете. Россияне завоевали целых шесть медалей на главном старте сезона: весь пьедестал в женском одиночном катании, золото и бронза в спортивных парах, а также золото в танцах на льду.

Такого количества медалей на мировом первенстве у сборной России не было 22 года. На чемпионате мира-1999 золото завоевали Мария Бутырская, Алексей Ягудин, Елена Бережная / Антон Сихарулидзе в танцах на льду и Анжелика Крылова / Олег Овсянников в парном катании, также серебро взял Евгений Плющенко, бронзу — одиночница Юлия Солдатова.

Три золота и рекорд Трусовой: как Россия захватила чемпионат мира.