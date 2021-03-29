«Женское одиночное катание рулит, но и мужики подтянутся»: Ягудин подвел итоги чемпионата мира

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвел итоги выступления российских фигуристов на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

«Российское женское одиночное фигурное катание рулит, но пройдет какое-то время, думаю, и мужики подтянутся. Этери Георгиевна Тутберидзе работает ведь не просто так: я знаю, что у нее много хороших юниоров-мальчиков. Просто нужно немножко потерпеть.», — цитирует слова ЯгудинаSport24.

Чемпионат мира завершился полным триумфом сборной России, завоевавшей на турнире шесть медалей, три из которых золотые. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским взяли золото и бронзу в спортивных парах. Виктория Синицина и Никита Кацалапов первенствовали в танцах на льду.

У мужчин лучший результат показал Михаил Коляда, занявший пятое место.

Три золота и рекорд Трусовой: как Россия захватила чемпионат мира.