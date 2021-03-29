«Обрадовал своим выступлением»: Хабиб похвалил двоюродного брата Абубакара

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с двоюродным братом Абубакаром, одержавшим первую победу в промоушене на турнире UFC 260.

«Братка очень обрадовал своим выступлением. А это мы сидим в ресторане Сан-Франциско, который одного года рождения с нашим прадедушкой», – написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Абубакар Нурмагомедов дебютировал в лиге неудачно в ноябре 2019-го, и вот снова вернулся в клетку. Его поединок с Джаредом Гуденом на турнире UFC 260 продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Нурмагомедова.

Главным событием турнира стал бой, в котором Фрэнсис Нганну нокаутировал Стипе Миочича и стал новым чемпионом в тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Абубакар Нурмагомедов поблагодарил свою команду после победы над Гуденом.