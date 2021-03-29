Десять футболистов сборной России сдали допинг-тесты перед матчем со Словакией

Десять футболистов сборной России прошли тестирование на допинг, сообщает пресс-служба национальной команды.

Имена сдававших тест игроков не сообщаются. Процедура прошла в обычном режиме. Внесоревновательному контролю подвергаются все участники крупных турниров в год их проведения.

В отборочном цикле ЧМ-2022 сборная России сначала обыграла в гостях Мальту со счетом 3:1, а затем Словению на своем поле — 2:1. Подопечные Станислава Черчесова набрали шесть очков в шести матчах. Матч со Словакией пройдет 30 марта в Трнаве. Начало — в 21:45 мск.

27 марта сборная Словакии сенсационно сыграла вничью с Мальтой, встреча завершилась со счетом 2:2.

В первом тайме мальтийцы забили два безответных мяча. На 16-й минуте отличился Люк Гамбин, а через три минуты точным ударом отметился Райан Камензули. Сразу после перерыва Давид Стрелец сократил преимущество Мальты до минимума, а затем Милан Шкриньяр сравнял счет.

Месть за ЧМ-2010: Россия обыграла Словению.