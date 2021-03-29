Зинченко обратился к болельщикам сборной Украины

Защитник сборной Украины Александр Зинченко после матча второго тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 против Финляндии, который завершился вничью 1:1, обратился к болельщикам.

«Побеждаем вместе и преграды преодолеваем вместе. Нам нужна поддержка каждого украинца, чтобы стать сильнее уже в следующем матче. Всегда вместе и до конца!» — написал Зинченко на своей странице в Instagram.

В первом туре Украина сыграла вничью с Францией, но развить успех не смогла, потеряв очки в игре с Финляндией. На 88-й минуте при счете 1:0 грубую ошибку в своей штрафной допустил Миколенко, после чего сфолил и заработал пенальти и красную карточку. Пукки четко реализовал пенальти и таким образом финны ушли от поражения в самом конце матча.

В третьем туре украинцы 31 марта сыграют с Казахстаном.

Удаление и пенальти: Украина не справилась с финнами.