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Спортивные новости

«В тот день я мог стать президентом»: Фергюсон вспомнил самый яркий момент в карьере

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о самом приятном воспоминании, связанном с периодом работы в клубе.

«О, этот день, когда мы впервые выиграли Премьер-лигу. Боже мой! Тогда мы смогли принести удовлетворение и облегчение людям, которые ждали титула много лет. Эти болельщики страдали 26 лет, и в тот день они показали всю свою любовь ко мне. В тот день меня могли сделать президентом!» — приводит слова Фергюсона Goal.

В 2018 году у Фергюсона произошло кровоизлияние в мозг, из-за чего экс-тренеру пришлось пришлось перенести серьезную операцию. Сэр Алекс признался, что ему было очень страшно. Особенно шотландца волновало, вернется ли к нему память и сможет ли он снова говорить.

C 1986 по 2013 годы Фергюсон был главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». С тех пор находится на пенсии.

Фергюсон рассказал о своих страхах после кровоизлияния в мозг.

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