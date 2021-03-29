Хамес Родригес уверен, что «Эвертон» может достичь уровня «Реала» и «Баварии»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес, ранее выступавший за «Реал» и «Баварию», выразил уверенность в том, что его нынешний клуб может выйти на ведущие роли в Европе.

«Эвертон» может достичь уровня «Реала» и «Баварии», почему нет? В первую очередь, нам нужно быть в топ-группе в чемпионате. Это Премьер-лига. Здесь каждая игра как финал, настоящая битва», — цитирует Родригеса официальный сайт клуба.

В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» занимает восьмое место после 28 матчей, проигрывая четвертому месту пять очков при игре в запасе. Таким образом, команда Карло Анчелотти вполне может в этом сезоне побороться за место в Лиге чемпионов.

Родригес перешел в «Эвертон» из «Реала». хотя последние два сезона выступал на правах аренды за «Баварию». 7 сентября 2020 года, подписав контракт на два года с правом клуба продлить его еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что голкипер «Эвертона» стал жертвой вооруженного ограбления.