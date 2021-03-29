Тактаров высказался о возможном поединке между Нганну и Волковым

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров высказался о возможном поединке между россиянином Александром Волковым и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Нганну создан, чтобы проиграть Александру. Для встречи Волкова в аэропорту с поясом чемпиона я раздам плакаты со словами «Александр, простите нас — мы в вас не верили», — написал Тактаров в Instagram.

Также Тактаров отметил, что этот поединок нужен UFC.

Напомним, 28 марта Нганну нокаутировал американца Стипе Миочича в рамках турнира UFC 260 и отобрал у него пояс чемпиона в тяжелом весе.

Нганну провел 19 боев, одержав 16 побед. Стоит отметить, что в 2018 году североамериканец одолел африканца решением судей.

В соглавном бою американец Тайрон Вудли уступил бразильцу Висенте Луке.

Стоит отметить, что Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, одержал верх над Джаредом Гуденом. Абубакар впервые победил в UFC.

Ранее Нганну прокомментировал победу над Стипе Миочичем на турнире UFC 260.