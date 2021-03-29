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Спортивные новости

Эксклюзив

Экс-тренер сборной России о Маслове: критикующие его люди обижены богом

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, который также работал с национальной молодежной командой, заступился за российского защитника Павла Маслова. Игрок отечественной молодежки стал фигурантом двух эпизодов матча молодежного чемпионата Европы — 2021 с командой Франции, которые привели к 11-метровым ударам в ворота россиян. Оба пенальти французы реализовали и одержали победу (2:0).

«Не стоит обращать на эти моменты внимания, это все несчастный случай. В эпизоде с первым пенальти два наших игрока неверно закрыли пространство для француза, тот и наткнулся на ногу Маслова. Справедливо ли назначен 11-метровый? Будем объективны — Павел как никак повлиял на то, что француз упал. Или эпизод, когда мяч попал Маслову в руку, по правилам — это пенальти. Ну что он должен был сделать? Отрубить себе руку? На его месте мог быть любой игрок. Это не важно. Нас должно волновать, как футболист ведет себя на протяжении всего матча, как выбирает позицию и какие командные действия выполняет», — сказал Игнатьев «Газете.Ru».

На фоне этих ошибок Маслов стал объектом критики со стороны болельщиков, журналистов и некоторых экспертов. По мнению Игнатьева, 20-летний защитник не заслуживает такого отношения к себе.

«Напрасно люди пытаются сделать монстра из молодого игрока, который по сути только начинает свой путь в большом футболе. Не надо обращать внимание на людей, которые не дружат с головой. Они обижены богом. Получили возможность говорить и для критики ищут объект, который сегодня беззащитен. А когда он сделает что-то полезное для команды, то ему те же люди будут аплодировать», — добавил Игнатьев.

После двух туров группового раунда чемпионата Европы — 2021 российская молодежка занимает третье место в квартете С, уступая Дании и Франции. 31 марта подопечные Михаила Галактионова встретятся с лидерами группы.

Напомним, Маслов покинул расположение молодежной сборной. Он не сможет сыграть с датчанами в заключительном матче Евро из-за перебора желтых карточек.

Ранее футболист молодежной сборной России Маслов покинул расположение команды.

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