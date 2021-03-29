Футболист московского ЦСКА может продолжить карьеру в «Аталанте»

Футболист московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов может продолжить карьеру в итальянской «Аталанте», передает Sport24.

Отмечается, что клуб из Бергамо хочет усилить позицию левого полузащитника.

22-летний хавбек начал профессиональную карьеру в казахстанском «Таразе», где выступал с 2015 по 2017 год. Затем он перешел в «Астану», с которой в сезоне-2018 стал чемпионом страны. В России Зайнутдинов играет с 2019 года. Его первым клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) был «Ростов». За южан он провел 35 матчей, забив четыре мяча. За ЦСКА Зайнутдинов выходил на поле 24 раза, отметившись одним точным ударом.

Напомним, за клуб из Бергамо играют Алексей Миранчук, а также украинцы Виктор Коваленко и Руслан Малиновский.

В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает четвертое место, набрав 55 очков.

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру Миранчука в матче с «Вероной».