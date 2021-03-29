Фигуристка Боброва: Тутберидзе может унижать

Российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о жестких методах тренера Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна может быть остра на язык. Может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо. Ее система работает. Тутберидзе штампует чемпионок одну за одной», — сказала Боброва в интервью изданию «Собеседник»

Боброва отметила, что ее в детстве били так, что она боялась приходить на тренировки, но это помогло ей добиться того, чего она добилась. Также Боброва заявила, что это специфика российского менталитета, а в Америке если наставник дотронется не так до ноги спортсмена, то его могут посадить в тюрьму.

«Какие бы методы ни были у Тутберидзе, нравится вам это или нет, главное, что они работают», — добавила она.

Боброва является Олимпийской чемпионкой 2014 года, а также чемпионкой Европы 2013 года.

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