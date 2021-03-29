Жулин отреагировал на слова Бобровой о жестоких методах Тутберидзе

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал слова фигуристки Екатерины Бобровой о жестоких методах работы наставника Этери Тутберидзе, передает «СЭ».

«У каждого человека свое мнение. Я много работал с Женей Медведевой и не наблюдал так называемое «унижение». Требовательность — да, чтобы человек работал», — сказал Жулин.

Он отметил, что не считает, что Тутберидзе кого-то унижает.

«Не знаю, откуда Боброва это взяла», — добавил он.

Напомним, в интервью «Собеседнику» Боброва рассказала о том, что Тутберидзе делает это во благо, чтобы спортсмен добивался результата.

Боброва является Олимпийской чемпионкой 2014 года, а также чемпионкой Европы 2013 года.

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