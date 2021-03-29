Директор «Самбо-70» — о Рудковской: дура она полная

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев жестко отреагировал на слова супруги тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Яны Рудковской, которая заявила, что лучше быть женой Алексея Ягудина, чем мужем Этери Тутберидзе, передает «Спорт-Экспресс».

Так Рудковская отреагировала на ошибку одного спортивного сайта, назвавшего Рудковскую женой Ягудина.

«Дура она полная. По-другому тут не скажешь. Есть патриотические темы, на которые сейчас направлена вся наша страна. Но патриотические действия Плющенко смешные и непонятные. Взял да украл Трусову», — сказал Лайшев.

Также Лайшев отметил, что он предлагал Трусовой вернуться к Тутберидзе, если она не хочет испортить себе жизнь.

Лайшев добавил, что Трусову подготовила Тутберидзе, и пока не поздно, пусть спортсменка возвращается к Этери Георгиевне.

Ранее российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о жестких методах тренера Этери Тутберидзе.