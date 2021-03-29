Агуэро покинет «Манчестер Сити» после текущего сезона

Футболист английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о том, что он покинет клуб после текущего сезона. «Горожане» уже успели подтвердить эту информацию.

«Начнется новый этап с новыми вызовами. И я готов столкнуться с ними с прежней страстью и полной самоотдачей, с которыми я всегда выступал, чтобы оставаться на самом высоком уровне», — написал Агуэро в Twitter.

Аргентинец выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. В составе горожан он четыре раза выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), становился обладателем Кубка Англии и пять раз брал Кубок Футбольной лиги.

Агуэро пришел в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико», за который он выступал с 2006 по 2011 год. Начинал карьеру форвард в «Индепендьенте».

В составе национальной сборной Агуэро выиграл серебро чемпионата мира 2014 года. В финале аргентинцы проиграли национальной команде Германии (0:1).

Ранее форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер назвал АПЛ главной лигой мира.