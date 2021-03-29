Олич рассказал о будущих трансферах ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассказал о будущих трансферах красно-синих, передает Sportske Novosti.

«Меня не волнует национальность игрока. Я заинтересован в приглашении хороших, качественных футболистов, которые сделают ЦСКА лучше. Это будет мотивом для моих действий», — заявил Олич.

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА. В настоящее время он является помощником главного тренера сборной Хорватии.

22 марта ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял клуб с 2016 года. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

В текущем сезоне РПЛ армейцы занимают пятое место, набрав 40 очков.

Ранее Олич прокомментировал критику в свой адрес после назначения на пост тренера ЦСКА.