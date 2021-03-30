Орлов раскритиковал «Спартак» и ЦСКА за приглашение Промеса и Рондона

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал московские «Спартак» и ЦСКА за приглашение Квинси Промеса и Саломона Рондона соответственно. Об этом он сообщил во время прямого эфира на своем YouTube-канале.

По его мнению, возвращение в Российскую премьер-лигу былых звезд не принесет чемпионату ничего хорошего.

«Промес и Рондон приехали доигрывать. А нужно ли это нашему футболу, чтобы они приезжали, как Маркизио? Почему мы должны быть площадкой для футбольных пенсионеров, которые доигрывают у нас и закрывают дорогу молодым? На эту тему надо думать, это крайне серьезный вопрос.

Промес под судом, он ножом кого-то ударил, я думаю, нечаянно, на каких-то посиделках. Столько всего всякого. Если углубляться туда, это не может ни в коем случае сопоставляться с игрой футболистов», — сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком первого квартала 2021 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).