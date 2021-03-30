Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком первого квартала 2021 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Вторую и третью строчку рейтинга разделили форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски и хавбек лондонского «Челси» Жоржиньо.

На четвертое место попал Рубен Диаш из «Манчестер Сити», на пятую — Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса».

В список попали лишь те игроки, которые выступают в пяти сильнейших лигах Европы.

Организация создала уникальную методику, которая позволяет оценивать полезность футболистов вне зависимости от позиции, на которой они выступают. CIES дал оценку каждому игроку из 98 команд, играющих в топ-5 чемпионатах, после чего отобрал тех, кто провел на поле не менее 2/3 сыгранных командой минут.

Ранее главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2021 против сборной Дании.