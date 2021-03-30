«Манчестер Сити» установит памятник Агуэро у стадиона

«Манчестер Сити» установит памятник аргентинскому нападающему Серхио Агуэро у домашнего стадиона. Об этом сообщает пресс-служба «горожан» на своем официальном сайте.

По словам президента Хальдона аль Мубарака, таким образом клуб хочет отблагодарить форварда за десять лет плодотворной работы во благо команды.

Отметим, что у стадиона «Этихад», где свои домашние игры проводят подопечные Хосепа Гвардиолы, уже находятся статуи Венсана Компани и Давида Сильвы.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Агуэро провел восемь матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» рассчитывает подписать контракт с норвежским нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холландом в предстоящее летнее трансферное окно.