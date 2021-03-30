Боксерша Семенова призналась в любви к деньгам

Российская боксерша Ангелина Семенова призналась в любви к деньгам. Соответствующий пост спортсменка опубликовала в своем Instagram.

«Запахло любовью, но мне интересен запах денег! Сейчас много у кого бомбанет, и кто-то скажет, что все понятно.

Кто не думает о бабках?! Вам что, они и вправду не нужны? Вы что, серьезно? То есть, жить на 20 тысяч рублей вам комфортно, а у кого побольше те полные га...юки, что могут позволить себе больше, потому что зад...цу с дивана чаще поднимают?!

Ну, кто смелый? И признается, что ему бабки не нужны? Или кто смелый, честный, и признается, что они реально нужны, а все остальное — отговорки для слабаков?!» — высказала свое мнение Семенова.

Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров высказался о возможном поединке между россиянином Александром Волковым и камерунцем Фрэнсисом Нганну.