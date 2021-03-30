Суд принял к производству иск к «Спартаку» на 88 млн рублей

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к московскому «Спартаку», сообщается на сайте картотеки арбитражных дел.

В заявлении отмечается, что первое заседание по делу состоится 22 апреля. Сумма иска составляет 88,3 млн рублей.

Третьими лицами в деле заявлены первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын, а также вице-президент компании и владелец «Спартака» Леонид Федун.

По информации Telegram-канала Baza, акционерное общество «Капитальные активы» требует признать недействительным решение совета директоров красно-белых о сумме компенсации Шамилю Газизову, который 8 декабря 2020 года покинул пост генерального директора клуба. Утверждается, что сумму выплат Газизову обозначил лично Федун.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. В активе столичной команды 44 очка после 23 матчей. Красно-белые отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла.

Ранее глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о судебном иске к московскому клубу на сумму более 88 млн рублей.