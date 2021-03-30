Экс-тренер «Динамо» поделился ожиданиями от матча Словакия — Россия

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Словакии и России.

«Ожидаю очень непростой игры, потому что словаки постараются во что бы то ни стало взять три очка. Они уже потеряли очки с Мальтой (2:2) и Кипром (0:0) — потом этих баллов им точно будет не хватать. Если они еще и дома сейчас будут проигрывать, то точно не выйдут никуда.

Так что в матче с Россией словаки будут стараться на всю катушку. К счастью, не все зависит от них. Они могут сильно хотеть, но мы тоже стремимся к выходу на ЧМ.

Уверен, что тренерский штаб противопоставит сопернику свои идеи, чтобы добиться результата — пусть даже не победы, а ничьей. Даже ничейный результат в этой встрече будет неплохим», — сказал Силкин в интервью «Газете.Ru».

После двух туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная России лидирует в группе H, набрав шесть очков. 30 марта команда проведет выездную встречу против Словакии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.

Ранее Силкин заявил, что рад привлечению молодых игроков в сборную России.