«Недопонимание с Черчесовым в прошлом»: Глушаков заявил о желании вернуться в сборную

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил о том, что на сегодняшний день желание вернуться в сборную России — его главная мотивация в футболе. По словам футболиста, недопонимание с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым осталось в прошлом.

«Я еще не старый. Люди в 35-36 лет выигрывали чемпионство — тот же Семак, Денисов, а мне 34. Но моя главная мотивация — сборная. Я хочу вернуться в сборную. Недопонимание и недосказанность в отношениях с Черчесовым уже в прошлом. Но мы не контактируем. Я согласен играть в сборной на любой позиции», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Конфликт игрока и тренера начался с того, что Черчесов не вызвал Глушакова на домашний чемпионат мира в 2018 году. По словам Дениса, наставник сборной России так и не смог объяснить ему свое решение.

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