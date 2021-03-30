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Спортивные новости

Мостовой высказался о проведенной Черчесовом обратной замене

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мыслями об обратной замене полузащитника Андрея Мостового, которую провел главной тренер национальной команды Станислав Черчесов в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со Словакией, передает Sport24.

Мостовой отыграл около двадцати минут — в перерыве он заменил Юрия Жиркова, а на 65-й минуте Черчесов вместо Мостового выпустил нападающего Александра Соболева.

«Я лично таких ходов не понимаю. Может, Черчесов решил убрать того, у кого мало авторитета? Миранчука же он тоже выпустил, но его же не заменишь обратно, а то ведь и фыркнуть может. Мне вообще не показалась эта замена логичной», — заявил Мостовой.

Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее сообщалось, что в словацкой Трнаве состоялся отборочный матч третьего тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 между сборными Словакии и России. Встреча завершилась победой словацкой команды со счетом 2:1.

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