Сборная Белоруссии потерпела крупнейшее поражение в истории

Сборная Белоруссии по футболу потерпела крупнейшее поражение в своей истории.

В матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 белорусская команда была разгромлена Бельгией со счетом 0:8. До этого самым крупным поражением для Белоруссии стал проигрыш национальной команды Австрии в 2003 году, тогда поединок завершился со счетом 5:0.

Голы в составе бельгийской сборной на счету Миши Батшуайи, Жереми Доку, Денниса Праета, Кристиана Бентеке, Леандро Троссарда (дубль) и Ханса Ванакена (дубль).

Сборная Бельгии набрала семь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы Е. Далее идут Чехия (4), Уэльс (3), Беларусь (3) и Эстония (0). Белорусская сборная в своем первом отборочном матче обыграла Эстонию 4:2.

Ранее сообщалось, что матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 года сборная Бельгии играла против Белоруссии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 8:0.